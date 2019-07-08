موعد مباراة الأهلي وسوكر سمارت الإسباني الودية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في السادسة والنصف مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة أولى مبارياته الودية في معسكر إسبانيا أمام فريق سوكر سمارت الإسبانيعلي ملعب لافينكا الذي تقام عليه تدريبات الفريق.
ويسعى الجهاز الفني بقيادة الأورجواياني مارتن لاسارتي إلى تجهيز اللاعبين من خلال
ومن المقرر أن يشهد معسكر الفريق إقامة وديتين أخريين يومي 11 و15 يوليو ، لتجهيز جميع اللاعبين لاستئناف مباريات الفريق في بطولة الدوري.
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