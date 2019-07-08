رياضة | السنة الأولى تمنع أجيري من الحصول على الشرط الجزائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السنة الأولى تمنع أجيري من الحصول على الشرط الجزائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
غادر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، القاهرة عقب إقالته من تدريب الفراعنة، بعد الخروج من بطولة الأمم الإفريقية.
ومن المقرر أن يغادر أجيري، دون الحصول على أي شروط جزائية حسب بنود التعاقد مع المجلس السابق للاتحاد المصري.
وتنص بنود التعاقد بين الطرفين، على عدم حصول المدير الفني على الشرط الجزائي والبالغ 280 ألف دولار، في حالة إنهاء التعاقد قبل مرور السنة الأولى من تعاقده.
وكان مجلس الجبلاية، تعاقد مع المكسيكي خافيير أجيري لتدريب المنتخب القومي، في أغسطس الماضي بعد رحيل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق، عقب نهاية كأس العالم الأخيرة.
وكان مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبوريدة، تقدم باستقالته عن منصبه هو وباقي أعضاء المجلس، كما تم اقالة الجهاز الفني، عقب خروج المنتخب القومي من بطولة الأمم الإفريقية، بعد الهزيمة من منتخب جنوب إفريقيا، بهدف دون رد بمنافسات دور الستة عشر للبطولة التي تنظمها مصر حتى 19 يوليو الجاري.