رياضة | كول ينضم للجهاز الفني لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كول ينضم للجهاز الفني لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عودة خافي جارسيا كول إلى ريال مدريد في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أعلان الفرنسي زين الدين زيدان عن احتياجه لخدماته.



وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية وجود خافي جارسيا كول ضمن الجهاز الفني لريال مدريد.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جارسيا كول عاد إلى الملكي هذه المرة ليكون ضمن طاقم ريال مدريد الفني بطلب خاص من زيدان المدير الفني للفريق.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مهمة جارسيا كول ستكون هي تجهيز الفريق ذهنياً والعمل على تحفيز اللاعبين قبل الموسم المقبل والذي سينطلق في 18 أغسطس المقبل.

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وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن كول رحل عن منصبه كمنسق في ريال مدريد بسبب خلافات مع الأرجنتيني سولاري المدير الفني السابق للميرينجي.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بعد عودة كول للعمل مع زيدان سيكون وضعه مختلف عما سبق، حيث يريد زيدان من جارسيا كول العمل على التدريب التحفيزي للاعبين.



وشددت الصحيفة الإسبانية بأن زيدان كان واضحاً في عودة كول وهو من عمل على ذلك وكان هناك إرتياح في غرفة خلع الملابس عن عودة جارسيا التي تزامنت مع إعلان تعاقد ريال مدريد مع جيريجوري دابونت كمعد بدني للفريق خلفاً للإيطالي بينتوس.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه تم تشكيل فريق زيدان الفني بعودة خافي جارسيا كول والتعاقد مع المعد البدني الفرنسي جريجوري والذي يستعد ريال مدريد من خلاله إلى العودة للقمة.