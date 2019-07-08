رياضة | بركات: لهذا السبب مانويل جوزيه هو رقم واحد في مسيرتي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بركات: لهذا السبب مانويل جوزيه هو رقم واحد في مسيرتي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سرد محمد بركات نجم الأهلي السابق كواليس الفوز على الاتحاد السكندري بسداسية نظيفة وماذا فعل معهم مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي في ذلك الوقت.



وقال بركات في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "مانويل جوزيه المدرب رقم 1 بالنسبة لي خلال 7 سنوات قضيتها معه".

وأضاف :"أنا من النوع الذي لا يتقبل النقد ولكن كنت أتقبله من جوزيه لأنه كان يريد مصلحتي".



وتابع :"في أحد المرات فزنا على الاتحاد السكندري بسداسية نظيفية وفي اليوم التالي أعطانا جوزيه محاضرة كانت من أسوأ المحاضرات وقال فيها لنا (أنتم لا تحترمون أنفسكم ولا تحترمون المنافس ولن أسمح بحدوث ذلك مرة أخرى)".



وأردف قائلا :"إسماعيل بن ناصر من أفضل اللاعبين في منتخب الجزائر والمرشحة بقوة للفوز بأمم أفريقيا".



واختتم بركات تصريحاته قائلاً :" مصر تعاني في مركز الهجوم منذ خمس سنوات ولا يوجد مهاجم تمكن من قيادتها حتى الآن".