الان تتابع بعد الخروج “الصادم” من أمم أفريقيا.. تعليق “حزين” لمحمد صلاح والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
في أول تعليق بعد الخروج المبكر والصادم للجمهور من منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019 بمباراة جنوب أفريقيا بهدف نظيف، قال نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح: “حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية”.
وأضاف صلاح “كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها.والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم”.
ولاقى صلاح انتقادات واسعة من الجمهور المصري عقب الخروج من البطولة، وخاصة مع الآداء المخيب للآمال، ومشاكل شهدها معسكر المنتخب المصري، أبرزها أزمة اللاعب عمرو وردة.
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