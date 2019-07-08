شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يعلق على خروج مصر المبكر من «أمم أفريقيا 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمد صلاح، لاعب ليفربول والمنتخب المصري، عن حزنه الشديد للخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا في الدور الـ16 من البطولة.

كتب «صلاح» عبر حسابه على «تويتر»، مساء الأحد: «حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الأفريقية. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم، وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها. والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم».

وودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد الهزيمة بهدف أمام جنوب أفريقيا، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، ضمن منافسات الدور الـ16 من البطولة.