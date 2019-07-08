شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الجزائر: أملك مجموعة مميزة من اللاعبين.. وهدفنا حصد اللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن سعادته بفوز منتخب بلاده على غينيا بثلاثة أهداف دون رد، والتأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم «مصر 2019».

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تأهل المنتخب الجزائري إلى دور الثمانية بالبطولة القارية بعد الفوز، مساء الأحد، على نظيره الغيني بثلاثية نظيفة في استاد الدفاع الجوي، وذلك في إطار منافسات دور الـ 16.

وقال بلماضي، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «أملك مجموعة مميزة من اللاعبين في صفوف المنتخب الجزائري، ولا أظن أن هناك أي حرج أو ضغط في عملية اختيار التشكيل الأساسي لكل مباراة، فلكل لاعب ميزته الخاصة».

أضاف: «نبذل قصاري جهدنا في كل لقاء، جئنا هنا لتحقيق هدفنا وهو حصد اللقب القاري»، وتابع: «سنحاول حل المشاكل البسيطة التي واجهت فريقي، مقبلين على مواجهات مع منتخبات قوية. من الصعب أن يكون الإنسان راضيا بنسبة 100 % على الأداء، وأقوم دائما بمراجعة المباريات لمعرفة الأخطاء وحلها».