محمد صلاح يوجه رسالة لجماهير مصر بعد الخروج من كأس الأمم

اعتذر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزى، ومنتخب مصر للجماهير المصرية عقب الخروج من دور الـ 16 أمام جنوب أفريقيا بالخسارة بهدف نظيف. ونشر محمد صلاح رسالة عبر الصفحة الرسمية على تويتر ": "حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها.والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم".

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