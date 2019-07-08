البرازيل تسطو على جوائز كوبا أمريكا الفردية.. وألفيش يدخل التاريخ

توج منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا للمرة التاسعة فى تاريخه والأولى منذ 12 عاما، بعدما حقق فوزا غاليا على نظيره بيرو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المواجهة المثيرة التى أقيمت بينهما مساء الأحد، على ملعب "ماراكانا" الشهير بمدينة ريو دى جانيرو، فى نهائى بطولة كوبا أمريكا 2019 التى أقيمت فى بلاد السليساو.

تقدم إيفرتون للسامبا فى الدقيقة 15، ثم أدرك باولو جيريرو التعادل لصالح بيرو فى الدقيقة 45، قبل أن ينجح جابرييل خيسوس فى تسجيل الهدف الثانى للبرازيل فى الوقت بدل الضائع، واختتم ريتشارليسون ثلاثية البرازيل عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

تاريخ برازيلي جديد

بهذه النتيجة، يعود منتخب البرازيل لمنصة التتويج فى بطولة كوبا أمريكا بعد غياب 12 عاما، حيث توج بلقبه الأخير فى عام 2007 على حساب الأرجنتين.

كما أضافت البرازيل لقبا جديدا إلى خزائنها هو التاسع فى تاريخه بالبطولة حيث سبقها أعوام (1919*, 1922*, 1949*, 1989*, 1997, 1999, 2004, 2007).

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البرازيل تسيطر على جوائز البطولة

_ حصل أليسون بيكر حارس مرمي منتخب البرازيل وليفربول الانجليزي، علي جائزة افضل حارس مرمي في بطولة كوبا أمريكا .

_ حصل داني ألفيس قائد منتخب البرازيل علي جائزة افضل لاعب في بطولة كوبا أمريكا .

وحقق داني ألفيس رقم قياسي تاريخي، بعد ما أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحصل على٤٠ بطوله في مسيرته.

_ حصل إيفرتون لاعب منتخب البرازيل علي جائزة هداف في بطولة كوبا أمريكا، بعد إحرازه 3 أهداف .