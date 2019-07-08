البرازيل بطل "كوبا أمريكا" بثلاثية في شباك بيرو

توج المنتخب البرازيلى بلقب كوبا أمريكا للمرة التاسعة فى تاريخه والأولى منذ 12 عاما، بعدما حقق فوزا غاليا على نظيره بيرو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المواجهة المثيرة التى أقيمت بينهما مساء الأحد، على ملعب "ماراكانا" الشهير فى مدينة ريو دى جانيرو، فى نهائى بطولة كوبا أمريكا 2019 التى أقيمت فى بلاد السليساو.

سجل إيفرتون هدف التقدم للسامبا فى الدقيقة 15 من زمن المباراة.

ثم أدرك باولو جيريرو التعادل لصالح بيرو فى الدقيقة 45 من زمن المباراة قبل أن ينجح جابرييل خيسوس فى تسجيل الهدف الثانى للبرازيل فى الوقت بدل الضائع.

واختتم ريتشارليسون ثلاثية البرازيل عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

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وحصل البرازيلى جابرييل خيسوس، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزى، على البطاقة الصفراء الثانية وبالتالى الحمراء فى الدقيقة 70 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يعود منتخب البرازيل لمنصة التتويج فى بطولة كوبا أمريكا بعد غياب 12 عاما، حيث توج بلقبه الأخير فى عام 2007 على حساب الأرجنتين.

كما أضافت البرازيل لقبا جديدا إلى خزائنها هو التاسع فى تاريخه بالبطولة حيث سبقها أعوام (1919*, 1922*, 1949*, 1989*, 1997, 1999, 2004, 2007).