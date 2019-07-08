شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: أنا حزين جداً.. شكرا للجماهير الوفية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

عبر نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عن حزنه لخروج منتخب بلاده المبكر من بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، وذلك عقب الخسارة المفاجئة أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدف وحيد دون مقابل (السبت) ضمن دور ثمن النهائي.

وأوضح محمد صلاح عبر حسابه في «تويتر» أنه كان يتمنى إكمال المشوار في البطولة وإحراز لقب البطولة وإهداءه «لجماهيرنا الوفية»، مقدما شكره الكبير للمشجعين على «الدعم المعتاد منهم، وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها.والتوفيق للمنتخب في ما هو قادم».