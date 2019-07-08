شكرا لقرائتكم بعد الاستقالة الجماعية لاتحاد الكرة.. هل يحق للأعضاء المستقيلين الترشح مجددا؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، باستقالة جماعية اليوم إلى ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية على خلفية الخروج المهين للمنتخب من دور الـ١٦ لبطولة أمم افريقيا 2019 التي تقام في مصر على يد جنوب إفريقيا بالهزيمة بهدف دون رد.

وعقب الاستقالة الجماعية، يتبادر للأذهان سؤالا مهما هو؛ هل يحق لأعضاء المجلس المستقبل الترشح لعضوية المجلس القادم؟

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مصدر قانوني باتحاد الكرة أكد أنه وفقا للائحة الجبلاية لا يوجد ما يمنع أي عضو في المجلس المستقيل من الترشح مجددا في المجلس لاسيما وإن الاستقالة ليس لها علاقة بحسن السيرة أو السمعة وبالتالي يحق لأي عضو خوض الانتخابات الجديدة والتواجد في المجلس القادم بشكل طبيعى.

كان هاني أبو ريدة أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم بجانب إقالة الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى والجهاز المعاون بالكامل.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006 وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.