شكرا لقرائتكم رئيس النجوم يوجه رسالة إلى اتحاد الكرة بعد الاستقالة الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم رسالة إلى اتحاد الكرة على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" قائلا : سأكون أخر من يدعي بأنه تعرض لظلم فادح من إتحاد الكرة ، ولكن إن أردتم الإصلاح فعليكم برد المظالم فوالله العظيم الظلم كان عظيماً.

وجاءت هذه الكلمات بعد أن شهدت الساعات الماضية إستقالات بالجملة من أعضاء الإتحاد المصري لكرة القدم ، وذلك عقب دقائق من إعلان هاني أبو ريدة رئيس إتحاد الكرة الإستقاله من منصبه بعد الخروج المفاجئ لمنتخب مصر من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية والمقامة في مصر حالياً بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة الدولي ، إذ قدم 9 أعضاء إستقالتهم من مجلس إدارة الجبلاية ليتم حل مجلس الإدارة قانونيًا.