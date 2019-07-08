ضابط طيار يحمل آمال الكويت الرياضية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - سيكون الشيخ فهد الصباح، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الجديد، محط أنظار الكويتيين للمرحلة المقبلة بعد انتهاء العزلة الدولية رياضيا والتي دامت لأكثر من ثلاث سنوات. ولم يتجاوز الضابط الطيار قائد مروحية الأباتشي، الـ28 عاما هو محط تطلعات الشباب الكويتي ليحلق بالرياضة عاليا في ميادين المنافسات الدولية. ويأمل الرياضيون أن تشهد المرحلة المقبلة ازدهارا لها بعيدا عن الخلافات التي أدخلتها في غيبوبة تسببت في إحباط الشباب الكويتي.

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