شكرا لقرائتكم موقع شهير يؤكد انتقال فيكيو للاتحاد.. ويكشف تكاليف الصفقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد موقع "ترانسفيرماركت" الشهير بسوق النتقالات ومبالغ اللاعبين والصفقات العالمية، انتقال الأرجنتيني إيميليانو فيكيو من صفوف سانتوس البرازيلي إلى اتحاد جدة. ويعرف الموقع الشهير بمتابعته أخبار النتقالات والحصول على المعلومات المالية المتعلقة بالصفقات. وكانت قد انتشرت أخبار ربكت اتحاد جدة بالتعاقد مع صانع اللعب الأرجنتيني ولاعب الوسط التشيلي لويس خيمينيز في الأيام الماضية.

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