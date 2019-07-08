منتخب مصر يهزم من جنوب إفريقيا…والشعب المصري يوضح غضبه

خسر منتخب مصر في المباراة التي جمعته مع منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد مساء أمس، السبت، في إطار جولات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2019 والتي تحتضنها مصر صاحبة أكبر عدد من ألقاب هذه البطولة ب7 كؤوس.

وحصل لاعب جنوب إفريقيا لورش على جائزة أفضل لاعب في مباراة الفراعنة وجنوب إفريقيا والتي لعبت على استاد القاهرة الدولي.

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وودع المنتخب المصري جولات ومنافسات البطولة التي تلعب على أرضه، ووسط جماهيره بعدما أتي الهدف من جنوب أفريقيا عن طريق لورش في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وبهذه الخسارة، فإن منتخب جنوب أفريقيا قد صعد إلى دور الثمانية من البطولة الأفريقية، لمواجهة منتخب نيجيريا الذي فاز على الكاميرون مساء أمس، السبت.