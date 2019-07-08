انضمام اللاعب رامي عادل لجهاز المقاولون العرب

قام مدافع المقالون العرب السابق، رامي عادل، بالانضمام إلى الجهاز الفني تحت إشراف وقيادة عماد النحاس، حيث قد قام رامي عادل بالحضور إلى النادي وقام بعقد جلسة مع النحاس وحضره المهندس محمد عادل فتحي، حيث أنه يقوم بالإشراف المتكامل على كرة القدم، كما أن في صباح اليوم بدأ الأستاذ عادل عمله في تدريبات الفريق بعد أن تم الاتفاق على عمله داخل الجهاز الفني.

كما كان عماد النحاس هو المدير الفني الأول لكرة القدم، بنادي المقاولون العرب، إضافة لذلك بأنه خاض منافسات مع فريقه في محافظة الإسكندرية خلال الأسبوع الماضي، كما أنه قام بتجهيز الفريق بقوة من أجل خوض المنافسات خلال تواجدهم في معسكر محافظة الإسكندرية.