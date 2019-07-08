رسميا – الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج لمدة 5 سنوات

كلف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مدير التسويق والتعاقدات أمير توفيق بالانتقال إلى الجزائر قبل يومين لإنهاء إجراءات الاتصالات مع اللاعب “في ظل أستمرار وجود بعض العروض للاعب من دول توس وبلغاريا والسعودية”.

حيث قام اللاعب المالي أليو ديانج بالتوقيع على عقود انتقاله لـ الأهلي لمدة 5 سنوات بعد “فترة من الاتصالات استمرت أكثر من شهر في ظل ترشيح الجهاز الفني للاعب”، وفقا لبيان الأهلي.

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وتم توقيع العقود “بعد اجتماعات كثيرة من مدير التسويق والتعاقدات والذي ألتزام إلي الرجوع للخطيب في كل الأمور وذلك خلال الساعات القليلة الماضية”، وقد شارك ديانج مع مولودية الجزائر في 37 مباراة هذا الموسم سجل فيهم هدفا وحيدا، ولعب أليو ديانج مع منتخب مالي الأوليمبي ولم يشارك مع المنتخب الأول حتى الآن.