البرازيل تحرز التاسعة.. نتيجة مباراة البرازيل وبيرو نهائي كوبا امريكا

حصد منتخب البرازيل لقب كوبا أمريكا التي نظمها هذا الصيف بعد الفوز على بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية، مباراة شهدت تألق جابرييل خيسوس الذي صنع هدف وسجل أخر قبل أن يطرد في الدقائق الأخيرة.

تأهل منتخب السليساو إلى نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على الأرجنتين في مباراة أثارت جدلاً كبيراً عقب نهايتها، ونجح السيليساو بقيادة جابرييل خيسوس في الفوز بهدفين مقابل لا شئ، سجلهما فرمينهو وخيسوس الذي صنع الثاني.

كانت نتيجة مباراة البرازيل وبيرو الأخيرة في مرحلة المجموعات تفوق البرازيل بستة أهداف كاملة،لذا يرى المتابعون أن البرازيل في طريق مفتوح للتتويج باللقب الذي تنظمه على أرضها، ولكن نجاح بيرو بقيادة جاريرو وفارفان أصحاب الخبرة في قتل أحلام كولومبيا وتشيلي حامل اللقب في الأدوار الإقصائية تجعل توقع نتيجة المباراة صعباً.

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تقدم إيفرتون سواريس لمنتخب البرازيل بهدف مبكر في الدقيقة 15، في مباراة ظهرت بيرو خلال دقائقها الأولى بشكل مغير، وكادت تفاجئ البرازيل بهدف التقدم الأول لولا براعة أليسون.

جاريرو يتعادل لمنتخب بيرو قبل نهاية الشوط الأول، ليشغل الدقائق المتبقية من زمن المباراة.، ولكن كان لجبريييل خيسوس رأي أخر قبل نهاية الشوط الأول وعاد ليضع منتخب بلاده في المقدمة بهدف رائع.

منتخب بيرو رغم الهزيمة يتحمل ضغط البرازيل عليه في كافة أرجاء الملعب، وكاد يسجل هدف التعادل من هجمة مرتدة.

ريتشارلسون يسجل الهدف الثالث للبرازيل في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.