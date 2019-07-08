الارجنتين تفوز بالمدالية اليرونزية علي حساب تشيلي

انتصر المنتخب الأرجنتيني ببرونزية كوبا أمريكا 2019، بعد الفوز بنتيجة 2-1 على تشيلي أمس السبت على ملعب أرينا كورينثيانز، وقد هزم الأرجنتين في أخر نسختين لهذه البطولة من نفس المنتخب صاحب المركز الرابع من هذه النسخة.

واستطاع أجويرو أن يتقدم لخدمة منتخب بلاده الأرجنتين في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، بعدما لعب ميسي كرة ثابتة سريعًا قبل أن يتمركز دفاع تشيلي، ليتمكن مهاجم الفريق من الانفراد بالمرمى والتسجيل.

وضاعف ديبالا النتيجة في الدقيقة 22 بعدما استقبل تمريرة من لو سيلسو وضرب خط دفاع تشيلي بالكامل من خلال لمسة ساحرة ثم علق الكرة أعلى الحارس لتسكن الشباك، تلقي ليونيل ميسي قائد الأرجنتين، ولاعب منتخب تشيلي جاري ميدل للطرد بعدما قام الأول بدفع الثاني في كرة مشتركة.