رد فعل رئيس مدغشقر بعد فوز منتخبه في مباريات كأس الأمم الإفريقية

قام رئيس جمهورية مدغشقر أندريه راجوليناز بالتخلي وبشكل نهائي عن البروتوكول، وظهر وبشكل فعال كمتعصب من أجل منتخب بلاده، بالتحديد بعد أن قام إبراهيم أمادا بتسجيل هدف التقدم على منتخب الكونغو الديمقراطية، وكان ذلك بالتحديد في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول، خلال المباراة التي تحدث على أرض محافظة الإسكندرية من ضمن بطولات الأمم الإفريقية التي قامت مصر بتنظيمها.

كما قد أعلن نيكولا ديبوي، المدير الفني لمنتخب مدغشقر، عن تشكيلة الفريق من أجل مواجهة كونغو الديمقراطية من ضمن بطولات كأس الأمم الأفريقية والتي سوف تنتهي في التاسع عشر من شهر يوليو، كما قد اعلن بأن وضع حارس المرمي مليفين أدريان ووضع خط الدفاع يتولاه كلاً من مومبريس رزاق وفونتايني وميتانيري.