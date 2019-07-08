نتيجة البرازيل وبيرو نهائي كوبا امريكا ،، السليساو يتوج باللقب

نتيجة مباراة البرازيل وبيرو، فاز منتخب البرازيل على منتخب بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف في نهائي كوبا أمريكا على ملعب ماراكانا مساء اليوم الأحد، ليحقق المنتخب البرازيلي النجمة التاسعة قارياً في مباراة مثيرة.

الدقيقة 15 لم ينتظر كثيراً منتخب السليساو ونجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب إيفرتون سواريس.، وتتعادل بيرو قبل نهاية الشوط الأول بهدف من ضربة جزاء للمهاجم المخضرم جاريرو.، وبعدها بثواني يسجل جابرييل خيسوس نجم مانشستر سيتي الهدف الثاني للستضيف.

منتخب البرازيل يقترب من تسجيل الهدف الثالث في مرمى بيرو خلال الدقائق الماضية من المباراة التي تدخل في الدقائق الأخيرة.

ريتشالسون يسجل الهدف الثالث لمنتخب البرازيل على حساب منتخب بيرو في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي شهدت نجمها جابرييل خيسوس، لتحرز البرازيل اللقب التاسع في بطولة كوبا امريكا.