مانشستر يونايتد يرصد 75 مليون يورو لضم خليفة بوجبا

يفكر فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم لاتسيو الإيطالي، لخلافة بول بوجبا صانع ألعاب الشياطين الحمر والمرجح مغادرته “أولد ترافورد” والانتقال إلى ريال مدريد الصيف الحالي.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن الشياطين الحمر قدموا عرض قيمته 75 مليون يورو لنادى لاتسيو الإيطالي لانتقال اللاعب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، من أجل تعويض خدمات بول بوجبا فى منطقة وسط الملعب، وذكرت أيضا أن وفدا من مانشستر يونايتد سيجتمع مع مسؤولي لاتسيو في العاصمة البريطانية لندن خلال الأيام القادمة.

وتابعت أن اتصالات مانشستر يونايتد مع لاتسيو لضم سافيتش يوضح استسلامها في استمرار بوجبا مع الفريق في الموسم القادم، ويذكر أن ريال مدريد قدم عرضه الأول بقيمة 80 مليون يورو لجلب بول بوجبا من مانشستر يونايتد.