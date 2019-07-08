اللقب التاسع: نتيجة مباراة البرازيل وبيرو اليوم في المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا وايفرتون رجل...

عشاق الكرة بوجه عام والكرة اللاتينية ومتابعي بطولة الكوبا بشكل خاص على موعد مهم بل هو الأهم في مشوار البطولة التي تقام في البرازيل هذا العام، عندما يلتقي السيليساو البرازيلي المتحدي منتخب البيرو في المباراة النهائية والتي خاض كلا المنتخبين العديد من الصعوبات من أجل الوصول إليها والحلم بالتتويج بها ورفع كأسها في النهاية.

مباراة البرازيل وبيرو

وتنطلق مباراة البرازيل وبيرو عند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية وهو الموعد الذي يعتبر مناسبا للمشاهدين العرب حيث اعتادت الجماهير على متابعة الأدوار الاقصائية في هذه البطولة في وقت الفجر، وكانت البرازيل قد نجحت في الوصول للنهائي بعد اقصاء باراجواي في مباراة ربع النهائي ثم مباراة القمة أمام الأرجنتين والتي انتهت بفوز السيليساو بهدفين

مباراة البرازيل اليوم

يوقد حدثت عدة أشياء في هذه النسخة من البطولة كان أبرزها ما حدث بالأمس في مباراة تحديد المركز الثالث بين الأرجنتين وتشيلي وما شهده اللقاء من طرد قائد التانجو أحد أفضل لاعبي العالم عبر تاريخ كرة القدم ليونيل ميسي بالبطاقة الحمراء مباشرة وامتناعه عن استلام الميدالة البرونزية وحديثه بأن التحكيم أفسد كل شئ منذ انحيازه للبرازيل في المباراة الماضية.

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نتيجة مباراة البرازيل وبيرو

وكان ميسي قد أوضح أن الحكم حرمهم من ركلتي جزاء واضحتين أمام البرازيل بسبب تعنته وعدم عودته للفار، وكانت أنباء أفادت بوجود عطل في تقنية الفيديو المساعد في هذه المباراة

تشكيل البرازيل: أليسون، ألفيس، سيلفا، ماركينوس، ساندرو، أرثر، كاسيميرو، إيفرتون، كوتينيو، فيرمينو، خيسوس.

الآن الساعة 21:37 بتوقيت القاهرة في متابعة لمجريات المباراة الجماهير تستمر في الدخول لملعب المباراة وسط احتشاد كبير على البوابات في استعداد كبير للنهائي