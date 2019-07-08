ياربس يجلب الصفقة الخامسة بالحصول على مدافع أياكس

صرح نادي باريس سان جيرمان اليوم الأحد عن الحصول علي خدمات اللاعب ميتشيل باكر مدافع أياكس الشاب، وأعلن النادي عبر موقعه أن المدافع الهولندي مضي عقداً لمدة 4 سنوات حتى 30 يونيو 2023، ولم يظهر النادي الباريسي عن قيمة الصفقة.

وشارك ميتشل باكر ضمن صفوف نادي يونج أياكس الموسم المنتهي على سبيل الإعارة من أياكس أمستردام، ولعب النجم المولود عام 2000 في 22 مباراة خلال الموسم المنصرم وصنع 3 أهداف.

Advertisements

هذا الصيف لسان جيرمان أتم الصفقة الرابعة بعدما أعلن ضم الإسباني بابلو سارابيا من صفوف إشبيلية الإسباني بعقد يمتد لخمس مواسم قادمة، ثم الإسباني أندرير هيريرا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يذاع ضم الحارس البولندي مارسين بولكا لمدة عامين.