بثلاثة أهداف: ملخص مباراة البرازيل وبيرو 3-1 وتتويج السامبا بلقب كوبا امريكا 2019

ملخص مباراة البرازيل وبيرو في نهائي كاس كوبا امريكا لكرة القدم، حيث يلتقي كلاً من المنتخبين البرازيلي والمنتخب البيروفي في تلك المباراة من أجل حسم اللقب الذي يلعب على الأراضي البرازيلية، وستكون تلك المباراة بين الفريقين متابعة من الملايين في المنطقة العربية والعالم اجمع نظراً للعدد الكبير من النجوم المتواجدين بالمباراة.

تلعب المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية، الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة بتوقيت غرينتش العالمي، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت ماكس الرياضية المشفرة، وتلعب المباراة على ماراكانا الشهير، في حضور جماهيري من المتوقع أن يتخطى الـ 70 ألف متفرج، ويحكم المباراة الدولي التشيلي روبرتو أندرياس توبار فارغاس.

وسوف تعتمد البرازيل في تلك المواجهة على العديد من النجوم المحترفون في اوروبا لعل أبرزهم القائد داني الفيس، بالإضافة إلي كلاً من كوتينه متوسط ميدان برشلونة والمهاجمين فيرمينهو وخيسوس، وذلك من اجل حسم اللقب لصالحهم امام جماهيرهم.

سيبدأ منتخب بيرو بالأسماء التالية: بيدرو جاييسي ولويس أدفينكولا وكارلوس زامبرانو ولويس أبرام وميجيل تراوكو وريناتو تابيا ويوشيمار يوتون وأندريه كاريو وكريستيان كويبا وإديسون فلوريس وباولو جيريرو.