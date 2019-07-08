البرازيل تجدد فوزها على البيرو وتتوج بلقب كوبا أميركا

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توجت البرازيل بلقب النسخة السادسة والأربعين من مسابقة كأس أميركا الجنوبية "كوبا أميركا" في كرة القدم بعدما جددت فوزها على البيرو بالفوز عليها 3-1 على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو في المباراة النهائية.

وسجل إيفرتون (15) وغابريال جيزوس (45+3) وريشارليسون (90 من ركلة جزاء) أهداف البرازيل، وباولو غيريرو (44 من ركلة جزاء) هدف البيرو.

وكانت البرازيل سحقت البيرو بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة الاخيرة من دور المجموعات.

وهو اللقب التاسع للبرازيل في البطولة القارية والأول منذ ظفرها بلقب 2007 في فنزويلا.

ولعبت البرازيل بعشرة لاعبين في الدقائق العشرين الأخيرة دون أن تنجح البيرو في استغلال النقص العددي بل أن شباكها تلقت هدفا ثالثا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من ركلة جزاء.

ولم يغير مدربا المنتخبين البرازيلي تيتي والبيرو الأرجنتيني ريكاردو غاريكا في تشكيلتيهما اللتين خاضتا دور الأربعة ضد الأرجنتين وتشيلي على التوالي.

وكانت البيرو البادئة بتهديد مرمى حارس ليفربول الإنكليزي أليسون بيكر بتسديدة قوية لكريستيان كويفا من ركلة حرة مباشرة بعيدة بجوار القائم الايمن (3).

ولم تتأخر البرازيل في افتتاح التسجيل عبر الجناح إيفرتون بتسديدة "على الطاير" بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي جيزوس تابعها على يمين الحارس بيدرو غاييسي (15).

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وكاد لاعب وسط برشلونة الإسباني فيليبي كوتينيو يضيف الهدف الثاني عندما تلقى كرة من زميله السابق في ليفربول روبرتو فيرمينو داخل المنطقة فتابعها بيمناه بجوار القائم الأيمن للحارس غاييسي (25)، ورأسية لفيرمينو من مسافة قريبة فوق المرمى (36).

وحصلت البيرو على ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد مدافع باريس سان جرمان الفرنسي ثياغو سيلفا اثر تمريرة داخل المنطقة لكويفا تم التأكد منها باللجوء إلى تقنية المساعدة بالفييدو "في إيه آر" فانبرى لها القائد غيريرو على يمين الحارس أليسون الذي ارتمى على الجهة المقابلة (44).

وهو الهدف الرابع عشر لغيريرو في كوبا أميركا، معززا سجله كأفضل الهدافين الحاليين بفارق ثلاثة أهداف عن الهدافين التاريخيين للمسابقة الارجنتيني نوربرتو منديز والبرازيلي زيزينيو.

وأعاد جيزوس التقدم للبرازيل بعد أربع دقائق وتحديدا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عندما قطع فيرمينو كرة في منتصف الملعب ومررها إلى لاعب وسط برشلونة الإسباني أرثر فهيأها بدوره إلى مهاجم جيزوس عند حافة المنطقة فروضها لنفسه داخلها وتابعها بيمناه على يمين الحارس.

وتلقت البرازيل ضربة موجعة منتصف الشوط الثاني بطرد مهاجمها جيزوس لتلقيه الانذار الثاني (70).

وأنقذ أليسون مرماه من هدف التعادل بتصديه لتسديدة قوية لميغل تراوكو من داخل المنطقة وأبعدها إلى ركنية (73)، كاد إديسون لفوريس يدرك منها التعادل مستغلا كرة مرتدة من الدفاع البرازيلي سددها قوية بيسراه بجوار القائم الأيمن لأليسون (74).

واحتسب الحكم التشيلي روبرتو أندريس توبار فارغاس ركلة جزاء للبرازيل اثر اعاقة ايفرتون داخل المنطقة من المدافع كارلوس ثامبرانو وسط احتجاجات من لاعبي البيرو على ان الاحتكاك كان بالكتف فاضطر الى اللجوء لتقنية المساعدة في الفيديو وأكد قراره فانبرى لها مهاجم ايفرتون الانكليزي ريشارليسون، بديل فيرمينو، على يمين الحارس (90).

واحتسب الحكم ست دقائق وقتا بدل ضائع دون أن تتغير النتيجة.

ملخص المباراة: