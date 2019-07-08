علي غزال: اعتذر لكل من حلم مثلنا بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وجه علي غزال لاعب منتخب مصر، اعتذارا للجماهير المصرية بعد الخروج المبكر من كأس أمم أفريقيا 2019، عقب الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف في دور الـ16.

وكتب غزال عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، حيث أكد خلالها على أن هدف لاعبي منتخب مصر كان تحقيق لقب البطولة.

وقال لاعب منتخب مصر: "اعتذار لكل من ساند ومن حضر وهتف ومن لم يحضر، لكل من حلم مثلنا بالكأس، لكل من وثق فينا ولم نكن قدر المسؤولية".

وأتم: "قدر الله وما شاء فعل وربنا يكتب لنا التوفيق فيما هو قادم ويفرحكم بمنتخب مصر كما كان دائما مصدر سعادة، شكراً".