بعد الفوز بكوبا أميركا.. البرازيل تقلص الفارق مع الأرجنتين.. وأوروجواي في الصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - ( دب أ):

مع إسدال الستار على فعاليات النسخة السادسة والأربعين من بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2019) لكرة القدم والتي استضافتها البرازيل من 14 يونيو الماضي إلى السابع من يوليو الحالي ، فشل المنتخب الأرجنتيني في مزاحمة منتخب أوروجواي واقتسام صدارة السجل الذهبي لأكثر المنتخبات فوزا باللقب في تاريخ البطولة العريقة.

وسقط منتخب الأرجنتين أمام نظيره البرازيلي في المربع الذهبي فيما ودع منتخب أوروجواي البطولة من دور الثمانية بالهزيمة أمام منتخب بيرو الذي التقى المنتخب البرازيلي في نهائي البطولة ليعزز الأخير موقعه في المركز الثالث بقائمة أكثر المنتخبات فوزا باللقب.

وقبل ربع قرن ، أحكم المنتخب الأرجنتيني قبضته على صدارة السجل الذهبي للبطولة وكان أكثر المنتخبات فوزا باللقب برصيد 14 لقبا لكنه على مدار الربع قرن الماضية لم يصعد لمنصة التتويج منذ فوزه باللقب الرابع عشر في 1993 تاركا الفرصة لمنتخب أوروجواي الذي أحرز اللقب مرتين في غضون نفس الفترة وذلك في عامي 1995 و2011 ليرفع رصيده من الألقاب في البطولة إلى 15 لقبا ويصبح الأكثر فوزا باللقب.

وفي المقابل ، استغل المنتخب البرازيلي سقوط منافسيه الأرجنتيني والأوروجوياني واستفاد من إقامة البطولة على ملعبه لاستعادة اللقب القاري ليرفع رصيده إلى تسعة ألقاب من بينها خمسة ألقاب في آخر تسع نسخ.

وحصل المنتخب التشيلي على لقب معتمد من اتحاد اللعبة في أمريكا الجنوبية (كونميبول) والاتحاد الدولي (فيفا) بنسخة 2016 في الولايات المتحدة رغم كونها نسخة استثنائية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الكونميبول وانطلاق النسخة الأولى من فعاليات كوبا أمريكا في 1916 ليكون هذا اللقب هو الثاني له على التوالي وهو الثاني فقط له في البطولة حتى الآن.

وعلى مدار 103 أعوام أقيمت فيها البطولة ، لم يحالف الحظ منتخبي الإكوادور وفنزويلا فلم يفز أي منهما باللقب الذي انحصر في جميع البطولات ال46 التي أقيمت حتى الآن بين منتخبات الأرجنتين وأوروجواي والبرازيل وباراجواي وبيرو وكولومبيا وبوليفيا وتشيلي.

والسجل التالي يوضح عدد مرات فوز كل منتخب بلقب البطولة منذ انطلاقها في عام 1916 :

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أوروجواي : 15 لقبا (1916- 1917- 1920- 1923- 1924- 1926- 1935- 1942- 1956- 1959- 1967- 1983- 1987- 1995- 2011 ) .

الأرجنتين : 14 لقبا (1921- 1925- 1927- 1929- 1937- 1941- 1945- 1946- 1947- 1955- 1957- 1959- 1991- 1993) .

البرازيل : تسعة ألقاب (1919- 1922- 1949- 1989- 1997- 1999- 2004- 2007- 2019) .

تشيلي : لقبان (2015 - 2016) .

باراجواي : لقبان (1953- 1979 ) .

بيرو : لقبان (1939- 1975 ) .

كولومبيا : لقب واحد (2001 ) .

بوليفيا : لقب واحد (1963 ) .