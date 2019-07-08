صلاح يشكر جماهير مصر.. ويؤكد: سنتعلم من أخطاءنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف: عبر محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، عن حزنه للخروج المبكر للفراعنة من كأس أمم أفريقيا 2019 بعدما ودعها الفريق من دور الـ16. وكتب محمد صلاح تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، حيث وجه خلالها الشكر لجماهير مصر التي وصفها بـ"الوفية". Advertisements وقال صلاح في تغريدته: "حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية، كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية". واختتم: "الجماهير اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم". وودع منتخب مصر منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 على يد جنوب أفريقيا مساء السبت، في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة.

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