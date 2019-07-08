مهاجم الجزائر: خضنا المباراة بحماس أمام غينيا بعد "درس مصر والمغرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد بغداد بونجاح مهاجم المنتخب الجزائري، أنهم كانوا حذرين أمام غينيا، في الدور ثمن النهائي لكأس الأمم، لتجنب نتيجة مباراتي مصر، والمغرب.
وودع المنتخب المصري صاحب الأرض، البطولة بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف، وسقوط المغرب بضربات الترجيح أمام بنين.
وأكمل بونجاح، في تصريحات تليفزيونية، لـ"بي ان سبورت"، أنه لم تعد هناك فريق صغير أو ضعيف وفريق آخر كبير، والدليل ما حدث مع المنتخبات الكبرى والخروج مبكرًا.
واستطاع المنتخب الجزائري المرور لدور الثمانية بعد الفوز على حساب غينيا بثلاثية نظيفة.
وأكد مهاجم الجزائر، أن اللاعبين خاضوا مباراة غينيا بروح كبيرة، واستغلال كافة الفرص التي أتيحت من أجل ضمان التأهل وتجنب أي مفاجآت.
وينتظر المنتخب الجزائري الفائز من مواجهة مالي وكوت ديفوار المقررة مساء الاثنين، على ملعب السويس.
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