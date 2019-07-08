رياض محرز يفوز بجائزة رجل مباراة الجزائر وغينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حصل رياض محرز، لاعب المنتخب الجزائري والمحترف في صفوف مانشسترسيتي الإنجليزي، على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام غينيا.

وفاز المنتخب الجزائري على نظيره الغيني بنتيجة 3-0 خلال المباراة التي أقيمت اليوم الأحد في دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا مصر 2019، على استاد 30 يونيو.

وينتظر المنتخب الجزائري في ربع النهائي الفائز في مباراة مالي وكوت ديفوار.

ويملك رياض محرز هدفين حتى الآن في مشواره مع محاربي الصحراء بكأس الأمم الأفريقية 2019.