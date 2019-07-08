محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
حصل رياض محرز، لاعب المنتخب الجزائري والمحترف في صفوف مانشسترسيتي الإنجليزي، على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام غينيا.
وفاز المنتخب الجزائري على نظيره الغيني بنتيجة 3-0 خلال المباراة التي أقيمت اليوم الأحد في دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا مصر 2019، على استاد 30 يونيو.
وينتظر المنتخب الجزائري في ربع النهائي الفائز في مباراة مالي وكوت ديفوار.
ويملك رياض محرز هدفين حتى الآن في مشواره مع محاربي الصحراء بكأس الأمم الأفريقية 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر رياض محرز يفوز بجائزة رجل مباراة الجزائر وغينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.