رسميًا.. الجزيرة الإماراتي يعلن استعارة كينو من بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، عن استعارة البرازيلي دا سيلفا فرانكا "كينو" جناح نادي بيراميدز المصري، بداية من الموسم المقبل 2019-2020.

ونشر نادي الجزيرة بيانًا عبر موقعه الرسمي، كشف خلاله عن التعاقد مع كينو بصورة رسمية، دون الكشف عن فترة الإعارة التي سيقضيها اللاعب.

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ولم يعلن الموقع الرسمي للجزيرة في البيان عن القيمة المالية الخاصة بالصفقة، حيث تم الاكتفاء بالإشارة إلى الإعلان عن التعاقد وسير عملية التفاوض مع الجانب المصري.

ومن جانبه، علق كينو في تصريحات للموقع الرسمي للجزيرة، قائلاً: ""اتطلع بحماس كبير لتجربتي الجديدة مع نادي الجزيرة، وأشعر بالسعادة بانضمامي لهذا النادي الكبير الذي يتمتع بسمعة طيبة لأنه ظل وجهة مفضلة لأشهر اللاعبين العالميين".

واختتم: "اعرف أنه فريق يلتزم بتقديم كرة قدم هجومية وممتعة وهذا الاسلوب الكروي يناسبني ويساعدني على تقديم أفضل ما لدي من امكانيات فردية وجماعية".