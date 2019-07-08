محرز: هدف منتخب الجزائر الوصول للنهاية في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد رياض محرز، لاعب المنتخب الجزائري والمحترف في صفوف مانشسترسيتي الإنجليزي، أن منتخب بلاده استحق التأهل لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019.
وفاز المنتخب الجزائري على نظيره الغيني بنتيجة 3-0 خلال المباراة التي أقيمت اليوم الأحد في دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا مصر 2019، على استاد 30 يونيو.
وينتظر المنتخب الجزائري في ربع النهائي الفائز في مباراة مالي وكوت ديفوار.
وقال محرز في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" أظن اننا كنا متامسكين طوال المباراة أمام غينيا، وشعرنا بالسيطرة منذ البداية".
وأضاف، أن منتخب الجزائر منذ البداية كان يعلم أن الأمر لن يكن سهلا في مشوارهم بالبطولة، لافتا أنه حين لا يستقبلون اهداف تكون لديهم فرص أفضل".
وأوضح، أن بعد تخطى عقبة غينيا لا يزال أمامه عقبة ربع النهائي ونصف النهائي من أجل الوصول للمباراة النهائية".
وأتم محرز تصريحاته:" نريد أن نوبصل طريقنا حتى النهاية في بطولة كأس الأمم الأفريقية".
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