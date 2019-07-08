البرازيل تتوج بلقب كوبا أمريكا للمرة التاسعة في تاريخها بفوز مستحق على بيرو

توجت البرازيل بلقب النسخة السادسة والأربعين من مسابقة كأس أميركا الجنوبية “كوبا أميركا” في كرة القدم بعدما جددت فوزها على البيرو بالفوز عليها 3-1 على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو في المباراة النهائية.
وسجل إيفرتون (15) وغابريال جيسوس (45+3) وريشارليسون (90 من ركلة جزاء) أهداف البرازيل، وباولو غيريرو (44 من ركلة جزاء) هدف البيرو.
وكانت البرازيل سحقت البيرو بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة الاخيرة من دور المجموعات.
وهو اللقب التاسع للبرازيل في البطولة القارية والأول منذ ظفرها بلقب 2007 في فنزويلا.
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