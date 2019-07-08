رمضان درويش يتوج بذهبية بطول الجائزة الكبرى للجودو بكندا

نجح بطلنا العالمى رمضان درويش لاعب منتخب مصر للجودو في الفوز بالميداليةالذهبية ببطولة الجائزة الكبرى المقامة حاليا في
كندا.
وحقق رمضان درويش الفوز على الكندى من أصل مصرى شادى النحاس بالايبون ضمن منافسات وزن ١٠٠ كجم.
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