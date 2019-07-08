رمضان درويش يتوج بذهبية بطول الجائزة الكبرى للجودو بكندا

نجح بطلنا العالمى رمضان درويش لاعب منتخب مصر للجودو في الفوز بالميدالية الذهبية ببطولة الجائزة الكبرى المقامة حاليا في

وحقق رمضان درويش الفوز على الكندى من أصل مصرى شادى النحاس بالايبون ضمن منافسات وزن ١٠٠ كجم.

الذهبية ببطولة الجائزة الكبرى المقامة حاليا فيكندا.وحقق رمضان درويش الفوز على الكندى من أصل مصرى شادى النحاس بالايبون ضمن منافسات وزن ١٠٠ كجم.

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