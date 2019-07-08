هشام حطب: لم تصلنا استقاله من اتحاد الكرة وسنطبق اللائحة ولا يوجد استثناء

أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن اللجنة لم تتلقى حتى الآن اية استقالات من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني ابوريدة.

وقال المهندس هشام حطب في تصريحات خاصة للوفد، أن اللجنة الاولمبية لم تتلقى اى مخاطبات

بشأن استقالة مجلس اتحاد الكرة، كما يردد البعض لافتا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات رسمية في هذا الشأن حتى الان.وأكد حطب للوفد أنه لن يكون هناك أياستثناء في حالة استقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة وسيتم تطبيق اللائحة، والتي تنص على أنه في حالة وجود المدير التنفيذي للاتحاد فانه يتولى هو والمدير المالي تسيير شؤون الاتحاد لحين إجراء انتخابات في أقرب جمعية عمومية عادية، لافتا إلى أن الحديث عن تعيين لجنة مؤقتة أمر لا يمكن حدوثه.