هشام حطب: لم تصلنا استقاله من اتحاد الكرة وسنطبق اللائحة ولا يوجد استثناء

أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن اللجنة لم تتلقى حتى الآن اية استقالات من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني ابوريدة.
وقال المهندس هشام حطب في تصريحات خاصة للوفد، أن اللجنة الاولمبية لم تتلقى اى مخاطبات
وأكد حطب للوفد أنه لن يكون هناك أي
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