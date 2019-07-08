شاهد.. رئيس النجوم يوجه رسالة شديدة اللهجة لإتحاد الكرة

كتب محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم لكرة القدم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" : سأكون أخر من يدعي بأنه تعرض لظلم فادح من إتحاد الكرة ، ولكن إن أردتم الإصلاح فعليكم برد المظالم فوالله العظيمالظلم كان عظيماً.
وجاءت هذه الكلمات بعد أن شهدت الساعات الماضية إستقالات بالجملة من أعضاء الإتحاد المصري لكرة القدم ، وذلك عقب دقائق من إعلان هاني أبو ريدة رئيس إتحاد الكرة الإستقاله
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