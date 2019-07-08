البرازيل تتوج بكأس كوبا أمريكا للمرة التاسعة في تاريخها

توج المنتخب البرازيلى ببطولة كاس كوبا امريكا عقب تغلبه علي نظيره البيروفي بثلاثة اهدف مقابل هدف في المواجهة التى جمعت بينهما على ستاد ماراكانا، ضمن نهائي البطولة.

سجل أهداف منتخب البرازيل كل من إيفرتون وخيسوس وريتشارلسون في الدقائق 15، 45، 93 على الترتيب، بينما سجل باولو جيريرو هدف بيرو في الدقيقة 44.

لعب منتخب البرازيل بعشرة لاعبين بعدما قرر حكم المباراة طرد جابرييل خيسوس بسبب التحام قوي مع مدافع منتخب بيرو، وذلك في الدقيقة 70.

بذلك توجت البرازيل بلقب كوبا أمريكا للمرة التاسعة في تاريخها، حيث أن أخر نسخة حصدتها كانت 2007.