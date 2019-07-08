عقدت اللجنة الثلاثية المشرفة على الرياضة والمكونة من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية، اجتماع من أجل إرسال خطاب إلى الفيفا لتوضيح الأمرالذي حدث فى اتحاد الكرة من تقدم الاستقالة المجمعة.
إضافة إلى توضيح الامر بأن المدير التنفيذى يدير الاتحاد حسب الائحة، وان اللجنة ستسعى الى تشكيل لجنة لاخذ العديد من
ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي أننا نسير تبعا للوائح والقوانين من أجل الاستقرار الرياضي.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الثلاثية ترسل مذكرة لـ "فيفا" بشأن استقالة اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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