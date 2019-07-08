اللجنة الثلاثية ترسل مذكرة لـ "فيفا" بشأن استقالة اتحاد الكرة

عقدت اللجنة الثلاثية المشرفة على الرياضة والمكونة من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية، اجتماع من أجل إرسال خطاب إلى الفيفا لتوضيح الأمر

الذي حدث فى اتحاد الكرة من تقدم الاستقالة المجمعة.

إضافة إلى توضيح الامر بأن المدير التنفيذى يدير الاتحاد حسب الائحة، وان اللجنة ستسعى الى تشكيل لجنة لاخذ العديد من

القرارات الخاصة بشأن الاتحاد اهمها تعيين جهاز فني جديد خلفًا لمكسيكي خافيير أجيري، الذي أقيل عقب الخروج المدوي من أمم أفريقيا عقب الخسارة أمام جنوب أفريقيا، بهدف دون رد، بدور الـ١٦ بكأس الأمم

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي أننا نسير تبعا للوائح والقوانين من أجل الاستقرار الرياضي.