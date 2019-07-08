يعقد مسئولو نادي بيراميدز في الثانية ظهر اليوم الاثنين مؤتمرًا صحفيًّا بقاعة المؤتمرات الرئيسية باستاد ٣٠ يونيو، للإعلان عن اسم المدير الفني الجديد باستاد ٣٠ يونيو، للإعلان عن اسم المدير الفني الجديدوالذي سيتولى مهمة القيادة الفنية خلال الموسم الجديد. الجدير بالذكر أن رامون دياز، أعلن رحيله عن فريق بيراميدز في وقت سابق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلال ساعات.. بيراميدز يعلن اسم مديره الفني الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.