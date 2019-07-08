الليلة.. الزمالك يواجه انورسيس فاموجستا القبرصي وديًا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الاثنين ، مباراته الودية الثانية، في معسكر قبرص الخارجي في تمام السادسة مساءً بتوقيت قبرص الخامسة بتوقيتالقاهرة، أمام فريق انورسيس فاموجستا .
و يعتبر أنورسيس فاموجستا ، نادي ضمن أندية القمة بالدوري القبرصي، وسبق له
الفوز ببطولة الدوري ١٣ مرة وبطوله الكأس عشر مرات.
وقد احترف بين صفوفه مجدي طلبة نجم الزمالك و الأهلي السابق وكذلك أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك الحالي والذي حقق معه الفوز بالدرع موسم ٢٠٠٧-٢٠٠٨.
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