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منتخب مصر لناشئي السلة يتغلب على انجولا في بطولة افريقيا

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نجح المنتخب الوطني لناشئي السلة في التغلب على نظيره انجولا مساء يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية بالبطولة الافريقية التي تستضيفها الرأس الأخضر. 
وحقق  المنتخب الوطنيالفوز على انجولا بنتيجة 86 مقابل 61 . 
بينما تغلب المنتخب بنتيجة 86

مقابل 77 من منتخب نيجيريا  في الجولة الأولى بالأمس. 
ويقود المنتخب فنياً رفيق يوسف، ويرأس بعثة المنتخب خالد القوصي، ونضم المجموعة الأولى مصر ونيجيريا والجزائر وانجولا، بينما ضمت المجموعة
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الثانية تونس ورواندا ومالي وكوت ديفوار وغينيا. 
وتضم قائمة المنتخب كلاً من عمر محمد جابر وإبراهيم محمد نبيل ومحمود وليد و أسر جودة و مؤمن طارق خيرى و أحمد ياسر، وعمر سعد و بلال عبد المطلب و كريم وليد و على أحمد و عبد الله ناصرو محمد على.
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