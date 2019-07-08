البرازيل تنهي الشوط الأول متقدمة على بيرو بنهائي كوبا أمريكا

انتهي المنتخب البرازيلي الشوط الاول من مباراته امام بيرو متقدما بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت الفريقين علي إستاد ماراكانا في نهائي كوبا امريكا .

جاء الهدف الاول لاصحاب الارض في الدقيقة 34 بعد ارسل جابرييل جيسوس عرضية متقنة قابلها إيفرتون بتسديدة يمينية سكنت شباك مرمى بيرو على

يسار الحارس.

في الدقيقة 44 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح منتخب بيرو، حيث نفذها باولو جيريرو بنجاح محرزًا هدف التعادل، قبل أن يضيف خيسيوس الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.