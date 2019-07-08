المصرى يواصل تدريباته بمعسكره المغلق بالإسكندرية

يواصل فريق الكرة بالنادي المصري تدريباته فى معسكره المغلق ببرج العرب فى إطار استعداد الفريق للموسم الجديد، ركز إيهاب جلال المدير الفني للفريق على النواحي البدنية وأداء مجموعة من تدريبات فك العضلات والإطالات. كما أدى اللاعبون مجموعة متنوعة من التدريبات لرفع معدلات لياقتهم البدنية بينما خاض حراس المرمى مراناً شاقاً تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال، ويخضع اللاعبون عقب نهاية التدريبات لجلسات التأهيل والاستشفاء بالنادي الصحي الملحق بالفندق .

وكان الفريق قد بدأ معسكره بالإسكندرية ويستمر لنحو أسبوعين وتضم قائمة الفريق 35 لاعباً وتضم كلًّا من فى حراسة المرمى أحمد مسعود وأحمد عبدالفتاح والناشئ إيهاب العايدي ومحمد شحاتة ولخط الدفاع كريم العراقي وأحمد شوشة وإسلام أبوسليمة وعمر كمال التدريبات لجلسات التأهيل والاستشفاء بالنادي الصحي الملحق بالفندق .وكان الفريق قد بدأ معسكره بالإسكندرية ويستمر لنحو أسبوعين وتضم قائمة الفريق 35 لاعباً وتضم كلًّا من فى حراسة المرمى أحمد مسعود وأحمد عبدالفتاح والناشئ إيهاب العايدي ومحمد شحاتة ولخط الدفاع كريم العراقي وأحمد شوشة وإسلام أبوسليمة وعمر كمالعبدالواحد ومصطفى طيارة ومحمود حمد والناشئين حسام أشرف ومحمد السيد العربي "ميشو وأحمد لبيب ومحمد عبدالخالق ولخط الوسط عمرو موسى وفريد شوقي وأحمد ياسر وإسلام عيسى وحسين رجب ومحمد جابر وعبدالناصر دي ماريا ومحمد جريندو وإسلام عطية وإيزي ايميكا وسعيدو سينبوري والوافدون الجدد مفتاح طقطق وإبراهيم ماجد والناشئين مصطفى أيمن وحسن علي وعبدالرحمن زين وأيمن ندا وخط الهجوم أحمد جمعة ومحمود وادي، وينضم الثنائي النيجيري أوستين أموتو والايفواري شيخ موكورو للمعسكر الثلاثاء المقبل .

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