 البرازيل تعبر بيرو نحو اللقب التاسع في كوبا أمريكا

توج منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا، مساء اليوم الأحد، عقب الفوز بنتيجة (3-1) على بيرو، في نهائي البطولة، التي يستضيفها السيلساو.

واستعاد راقصو السامبا اللقب الغائب عن خزائنهم منذ عام 2007، والتاسع في تاريخ مشاركاتهم بالبطولة، بينما خسرت بيرو أول نهائي في تاريخها بعد حصد لقبين من قبل.

أول تهديد في المباراة، كان من بيرو، حيث حصل كويفا على ركلة حرة مباشرة من حدود منطقة الجزاء، وأرسل تسديدة قوية مرت بجانب القائم الأيمن للحارس أليسون في الدقيقة 2.

وبدأت البرازيل في الاستحواذ على الكرة، بحثًا عن تهديد مرمى الخصم، وبالفعل نجح السيليساو في التسجيل من أول فرصة لهم على المرمى، حيث انطلق جابرييل جيسوس على الجبهة اليمنى وأرسل عرضية مميزة لإيفرتون الذي كان بدون أي رقابة، وسدد على يمين الحارس جاليسي في الدقيقة 15.

واستمرت المحاولات للسيليساو، حيث أهدر فيليب كوتينيو فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 24، حيث استقبل كرة عرضية من روبرتو فيرمينو، وسدد الكرة التي مرت بجانب القائم الأيمن للحارس جاليسي.

وكاد جوريرو لاعب منتخب بيرو، أن يُسجل هدف التعادل لبلاده، حيث سدد كرة رأسية قوية مرت أعلى مرمى الحارس أليسون في الدقيقة 28.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمنتخب بيرو في الدقيقة 41، نظرًا للمس تياجو سيلفا مدافع البرازيل الكرة في منطقة الجزاء.

ونفذ باولو جيريرو ركلة الجزاء بنجاح، حيث سدد الكرة على يمين الحارس أليسون، وسجل هدف التعادل لمنتخب بلاده، في الدقيقة 44.

وجاء الرد سريعًا من قبل البرازيل، حيث اقتنص جابرييل جيسوس هدف التقدم مرة أخرى في الدقيقة 48، حيث استلم تمريرة سحرية من زميله آرثر، وسدد أقصى يمين الحارس جاليسي، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيليساو.

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ومع بداية الشوط الثاني، استمر الضغط البرازيلي، وجاءت أخطر فرصة عبر فيليب كوتينيو الذي استلم الكرة في منطقة الجزاء وسدد بقوة، لكن تسديدته علت المرمى في الدقيقة 50.

وواصل السيليساو إهدار الأهداف، حيث مرر جابرييل جيسوس كرة سحرية لفيرمينو لينفرد بالحارس، لكنه سدد بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 54.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية في وجه جابرييل جيسوس مهاجم البرازيل، ليُطرد لاعب مانشستر سيتي ويترك منتخب بلاده ناقص العدد في الدقيقة 70.

وكاد فلوريس لاعب بيرو، أن يُسجل هدف التعادل لمنتخب بلاده، حيث أرسل تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء، لكن مرت بجانب مرمى أليسون.

وأربك طرد جيسوس حسابات تيتي المدير الفني للبرازيل، والذي دفع بريتشارلسون بدلا من فيرمينو، والمدافع إيدير ميليتاو بدلا من فيليب كوتينيو.

وعلى الجانب الآخر، دفع ريكاردو جاريكا المدير الفني لبيرو، براؤول رويدياز بدلا من يوشيمار، ثم كريستوفر جونزاليس بدلا من ريناتو تابيا، وأخيرًا أندي باولو بدلا من أندريه كاريلو.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمنتخب البرازيل، إثر تدخل من الدفاع على إيفرتون مهاجم السيلساو في الدقيقة 87، ونفذها ريتشارلسون بنجاح، ليُضيف الهدف الثالث لبلاده، ويقتل أحلام بيرو في العودة.

المصدر موقع كورة