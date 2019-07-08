اونلاين | الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر brazil vs peru يلا شوت beIN SPORTS HD شاهد الآن على المفتوح

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يقدم لكم موقعكم المفضل – الخليج 365 الرياضي – في هذه المقالة تفاصيل مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو اليوم الأحد 7 / 7 / 2019 في نهائي بطولة كوبا أمريكا copa america final، اللقاء الذي ينتظره عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم بين راقصي السامبا بقيادة النجوم الكبار على رأسهم فيليب كوتينيو وداني ألفيش وفيرمينيو وأليسون وتياجو سيلفا، والمنتخب البيروفي الذي فجر كبري مفاجأت البطولة بإقصاءه الأرجنتين من دور النصف نهائي بعد فوزه عليه بهدفين نظيفين.

موعد مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو والقنوات الناقلة ومعلقين اللقاء:-

عندما تشير الساعة إلى العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساء بتوقيت السعودية مباراة البرازيل ضد بيرو brazil vs peru ستبدأ مباراة الإثارة بين البرازيل وبيرو في نهائي بطولة كوبا أمريكا، المباراة ستكون عبر شاشة قناة BEIN MAX 4.3 وسيعلق عليها المعلق المبدع يوسف سيف.

تشكيل موقعة البرازيل وبيرو في نهائي كوبا أمريكا brazil vs peru

تشكيلة البرازيل أمام بيرو:-

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فيليبي لويس – تياجو سيلفا – ماركينيوس – داني ألفيش.

خط الوسط: كاسيميرو – أرثر – إيفرتون.

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خط الهجوم: فيليبي كوتينيو – جابرييل جيسوس – روبرتو فيرمينو.

تشكيل بيرو ضد البرازيل:-

حراسة المرمى: بيدرو جاليسي.

خط الدفاع: لويس أدفيِنكولا وكارلوس زامبرانو ولويس أبرام وميجيل تراوكو.

خط الوسط: ريناتو تابيا ويوشيمار يوتون وأندريه كاريِو وكريستيان كويفا وإديسون فلوريس.

خط الهجوم: باولو جيريرو.

يدخل المنتخب البرازيل هذه المباراة بقوة ويريد تيتي المدير الفني لراقصي السامبا حسم اللقاء مبكرًا، لأنه يعرف جيدًا قوة منتخب بيرو الذي ظهر بمستويات جبارة في البطولة واستطاع التغلب على الأرجنتين بقيادة ميسي.

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