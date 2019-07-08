رياضة | بالأرقام.. ألفيس يصبح أكثر لاعب تتويجاً بالبطولات عالمياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ألفيس يصبح أكثر لاعب تتويجاً بالبطولات عالمياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح داني ألفيس نجم منتخب البرازيل هو أكثر لاعب تتويجاً بالألقاب في العالم برصيد 40 لقباً بعد أن حقق مع السامبا لقب كوبا أمريكا للمرة التاسعة في تاريخه وذلك عقب الفوز بالمباراة النهائية مساء الأحد على بيرو 3-1 على ملعب ماراكانا.

وكانت للبرازيل ضربة البداية وسجلوا هدف أول عن طريق إيفرتون سواريس بالدقيقة 15 وتعادل بيرو عن طريق باولو جيريرو بالدقيقة 44 من ركلة جزاء.