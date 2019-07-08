رياضة | تعرف على أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج من أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج من أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعتذر محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول عن الخروج من كأس الأمم الإفريقية أمام جنوب إفريقيا، وتوديع البطولة من دور الـ16 . وكتب محمد صلاح عبر توتير: "حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم".

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