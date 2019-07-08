رياضة | الجزيرة يوجه الشكر لنادي بيراميدز بعد التعاقد مع كينو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزيرة يوجه الشكر لنادي بيراميدز بعد التعاقد مع كينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه محمد سيف السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، الشكر إلى سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز المصري، بسبب تسهيل إجراءات انتقال نجمه البرازيلي كينو.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الجزيرة الإماراتي تصريحات محمد سيف بعد التعاقد مع كينو، قائلاً "أتوجه بالشكر أولاً نيابة عن شركة الجزيرة لكرة القدم إلى الإدارة العليا للنادي على دعمها الكبير للفريق الأول، من خلال حرصها على تهيئة جميع سبل النجاح للفرق الرياضية في النادي".

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وأضاف: " أشكر أيضًا سالم الشامسي، مالك نادي بيراميدز، وإدارة الفريق المصري، على تسهيل إجراءات انتقال كينو للجزيرة بصفة الإعارة، مثنيًا على التعامل الاحترافي الكبير التي تتمتع بها إدارة الفريق".

وواصل "البرازيلي كينو يمتلك قدرات فنية كبيرة، وحصل على اشادة الجميع بسبب المستويات البيرة التي قدمها مع الفريق المصري، وسعداء بانضمامه لفخر أبوظبي".

واختتم : "اثق من دعم زملائه له بالفريق لإبراز قدراته، وعلى مؤازرة مشجعي الجزيرة للاعب، وأتمنى التوفيق للاعب بأن يقدم مايرضي طموحات المشجعين".